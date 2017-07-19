القبض على أثيوبي هارب من قضية القتل بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض: أنه استمراراً للتعاون والتكامل الأمني بين شرط المناطق ، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط وافد ( أثيوبي الجنسية ) مطلوب على ذمة قضية قتل

حيث سبق للجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض أن تلقت معلومات من شرطة محافظة جدة مفادها هروب المتهم المطلوب لديها على ذمة القضية لمنطقة الرياض

على اثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الاجراءات البحثية أسفرت بفضل من الله عن تحديد مكان تواجد المتهم وضبطه في منطقة صحراوية جنوب العاصمة الرياض .

تم التحفظ عليه رهن استكمال إجراءات تسليمه للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص .