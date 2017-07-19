التجارة تحذر من رفع أسعار السلع الغذائية لتعويض رسوم المرافقين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذرت وزارة التجارة والاستثمار، الشركات من محاولة رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بحجة تعويض الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين، مؤكدة أنها ستتدخل لضبط الأسعار في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة.

وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تخضع السلع التموينية للحالات غير العادية في حالة وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالأسعار بالدول المجاورة.

وأكد الحسين، أن الوزارة تدخلت سابقا وحددت أسعار عدد من السلع الضرورية مثل الألبان الطازجة وحليب الأطفال إضافة إلى الحديد والاسمنت، وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها، مضيفا أنها ستقوم بجولات ميدانية للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة وضمان استقرار أسعارها.