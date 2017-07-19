بالفيديو.. استشاري يكشف سبب تعرض المواطنين مبكرا بجلطات القلب أكثر من غيرهم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني الدكتور إيهاب سليمان، عن ارتفاع احتمالية تعرض سكان المملكة لخطر الإصابة بالجلطات القلبية مبكرا في سن الخمسين، أكثر من غيرهم في دول العالم.

وقال سليمان، إن السبب وراء ذلك يرجع لانتشار السِمنة وزيادة معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى العدد الكبير للأشخاص الذين يعانون ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، محذرا من عمليات تنقية الشرايين والكوليسترول التي يروج لها في الهند، مؤكدا أنها لم تثبت أي فائدة علاجية.

وأَضاف سليمان، خلال لقاء معه عبر برنامج “نافذة طبية” على قناة “الرسالة”، أن العاملين في الوظائف المكتبية معرضون للإصابة أكثر من غيرهم بسبب قلة الحركة والخمول، وعليهم هم وجميع مرضى السكر القيام والحركة كل نصف ساعة، مشددا على ضرورة النوم المبكر وعدم السهر، حيث إن الدراسات أكدت وجود ارتباط وثيق بين السهر وزيادة الوزن.

ودعا للوقاية من أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بالحرص على النوم مبكراً ما بين 6-8 ساعات يومياً، والتقليل من كميات الطعام المستهلكة وتوزيعها إلى 5 أو 6 وجبات، وألا تتجاوز السعرات الحرارية للإنسان البالغ يومياً 2500 سعرة حرارية، والمشي يومياً لمدة نصف ساعة على الأقل بخطوات متسارعة، أو تعويضها بالمشي ساعتين أو أكثر خلال يومي الإجازة.