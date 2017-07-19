حملة استقالات متوالية للعاملين في قناة " MBC Pro Sport " - صحيفة صدى الالكترونية

حملة استقالات متوالية للعاملين في قناة ” MBC Pro Sport “
رفضت إدارة قناة ” MBC Pro Sport “، الناقل الحصري لدوري جميل، التعليق على حملة الاستقالات المتوالية للعاملين السعوديين، وكان آخرهم المضيع هاني حجازي.
وانضم حجازي، إلى زميله عبدالعزيز الفضلي وكل من مديرة المحتوى هناء العلوني ويُمن لقمان ومنتج القناة تركي التركي، بالإضافة إلى حارس الأخضر السابق محمد الدعيع، الذين سبقوه في الاستقالة دون إبداء أي أسباب.
ورفض مدير شؤون الإدارة والتحرير في القناة عبدالله العضيبي، التعليق على تلك الاستقالات المتوالية، موضحا أن التصريح لوسائل الإعلام من اختصاص مسؤول العلاقات العامة عبدالعزيز التويجري، الذي امتنع هو الآخر عن التعليق.
وكانت استقالة الحارس محمد الدعيع من القناة التي ظهر بها كمحلل رياضي قد أثارت جدلاً واسعاً؛ حيث أوضح أنه استقال من عمله حتى يرتاح الحاكم بأمره –على حد تعبيره- وهو ما فتح المجال للتساؤل حول هوية الشخص المتسبب في تلك الاستقالات.
مسلم غيور[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
يا اخوان حدث العاقل بما يعقل
انا من أشد معجبين الاسطورة الدعيع كلاعب أما محلل ما عندك أحد
أما كلامه وقصده عن الحاكم بأمره كلمه يخفي فيها طرده من القناة
الان يجي واحد ما يدري عن السالفة بيقول شوف النصراوي أيش يقول
اولا انا هلالى ثانيا هذه كلمه حق ثالثا الدعيع محلل ما ينفع
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4618 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله المستعان
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 6 دقائق
يمكن الأجور متواضعة لقلة الدخل
زادوها بجهاز استقبال صيني رديء جدا جدا جدا
على وجه العموم ” MBC Pro Sport “ فاشلة من جميع الجوانب وبعض المذيعين الشباب خسارة يعملون بها لأن مستواهم اعلا بكثير