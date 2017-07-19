حملة استقالات متوالية للعاملين في قناة " MBC Pro Sport " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رفضت إدارة قناة ” MBC Pro Sport “، الناقل الحصري لدوري جميل، التعليق على حملة الاستقالات المتوالية للعاملين السعوديين، وكان آخرهم المضيع هاني حجازي.

وانضم حجازي، إلى زميله عبدالعزيز الفضلي وكل من مديرة المحتوى هناء العلوني ويُمن لقمان ومنتج القناة تركي التركي، بالإضافة إلى حارس الأخضر السابق محمد الدعيع، الذين سبقوه في الاستقالة دون إبداء أي أسباب.

ورفض مدير شؤون الإدارة والتحرير في القناة عبدالله العضيبي، التعليق على تلك الاستقالات المتوالية، موضحا أن التصريح لوسائل الإعلام من اختصاص مسؤول العلاقات العامة عبدالعزيز التويجري، الذي امتنع هو الآخر عن التعليق.

وكانت استقالة الحارس محمد الدعيع من القناة التي ظهر بها كمحلل رياضي قد أثارت جدلاً واسعاً؛ حيث أوضح أنه استقال من عمله حتى يرتاح الحاكم بأمره –على حد تعبيره- وهو ما فتح المجال للتساؤل حول هوية الشخص المتسبب في تلك الاستقالات.