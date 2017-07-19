بالصور.. "أطفال دار الحضانة" برحلة تعليمية ترفيهية لجامعة الملك عبدالله للعلوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع فريق رِواء التطوعي رحلة تعليمية ترفيهية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (kaust)بثول للأطفال الأيتام بدار الحضانة الاجتماعية بجدة وجمعية البر الخيرية “البراعم”.

واشتملت الزيارة متحف العلوم والتقنية في الإسلام للإطلاع على الاختراعات والاكتشافات المذهلة لعلماء المسلمين خلال العصر الذهبي للإسلام في الفن والعمارة وعلوم الرياضيات علوم الحياة والبيئة وعلم الكيمياء وعلوم الفلك والملاحة والهندسة والتقنية والات رفع المياه و طاحونة الهواء، وقد عبروا الأطفال عن سعادتهم بالزيارة التى ساهمت في استكشاف وكسب معلومات جديدة عن العلوم والتقنيات الإسلامية .

