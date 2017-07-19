أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

فرضت الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، بسبب استمرار طهران في برنامج الصواريخ الباليستية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن العقوبات على إيران تأتي بسبب دعمها لمليشيات حزب الله والحوثيين وحماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح البيان، أن إيران تواصل دعمها للحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة مما يهدد الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنها تدعم الميلشيات العراقية التي تجند الأطفال للقتال و”تجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا”.

وأضاف أن طهران تواصل تطوير برنامجها الصاروخي بما يتعارض مع القوانين الدولية، مضيفا “سياسات إيران تقوض أسس السلام والأمن المنصوص عليه في الاتفاق النووي، مؤكدا أن واشنطن مستمرة في مراجعة أسس السياسة الأمريكية تجاه إيران، مضيفا “سنتابع سياسات إيران الشريرة في المنطقة خلال الفترة المقبلة”.