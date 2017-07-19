الشورى يرفع توصية ضد وزارة الإعلام للمقام السامي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفع مجلس الشورى، توصية ضد وزارة الثقافة والإعلام، لتأخرها الدائم في تسليم تقاريرها، بالإضافة إلى رد تقرير قد أعدته الوزارة وسلمته إلى المجلس مؤخرا.

وأوضح المجلس، أن الوزارة قدمت تقريرا قديما لعام 1435-1436، ولم يحتوي على معلومات جديدة ومفيدة للمجلس رغم التغيرات التي طرأت على هيكلها، وفقا لصحيفة الحياة.

وقال عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني، إن الأجدر بلجنة الثقافة والإعلام دراسة إلغاء الوزارة والاكتفاء بالهيئات التي أنشئت كالإذاعة والتلفزيون والثقافة.