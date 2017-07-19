تعديلات جديدة على نظام الضريبة على الدخل - صحيفة صدى الالكترونية

تعديلات جديدة على نظام الضريبة على الدخل
أقر مجلس الشورى، عددا من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل، الخاص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة.
وأكد المجلس، أن نظام الضريبة على الدخل يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى لإيجاد مصادر دخل غير نفطية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الضريبة، مضيفا أن التعديلات تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11413 ] نشر منذ 9 دقائق
المهم لا احد يقرب من الرواتب ترى مصختوها بجد ما بقى شي الا وحطيتو عليه ضريبه
انا اخاف ان المسؤلين يعتقدون ان المواطن من اصحاب الملايين مثلهم فكل يوم يصمخونا بضريبه جديده
اذا الدوله محتاجه فالمفروض تحاسب اصحاب الملايين والمليارات من اين لكم هذا ؟
واذا استمر الحال كل يوم ضريبه سيزداد التهريب من الدول المجاوره او سينتقل الشعب للعيش في دول الجوار وخصوصا المتقاعدين
فلو هاجر المتقاعدين الى مصر او المغرب مثلا لن تكلفهم المعيشه مثل ما تكلفهم في بلادهم بل سيوفرون الكثير من راتبهم الشهري
لذلك ارحمونا ليرحمكم الله وكفايه شفط الراتب وحلو الجيوب حتى من الفكه