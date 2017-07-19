تعديلات جديدة على نظام الضريبة على الدخل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقر مجلس الشورى، عددا من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل، الخاص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة.

وأكد المجلس، أن نظام الضريبة على الدخل يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى لإيجاد مصادر دخل غير نفطية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الضريبة، مضيفا أن التعديلات تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً.