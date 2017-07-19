واشنطن تحدد أهدافها لإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهدافها لإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية ” نافتا “، قبل المحادثات المقرر لها أن تبدأ منتصف شهر أغسطس مع طرفي الاتفاق كندا والمكسيك.

وقال الممثل الأمريكي الخاص للتجارة الخارجية روبرت لايتايزر في بيان إن الميزان التجاري مع المكسيك انتقل منذ توقيع الاتفاق في 1994، من فائض بقيمة 1.3 مليار دولار للولايات المتحدة إلى عجز بقيمة 64 مليار دولار، مضيفًا أن هناك مشاكل مع كندا الشريكة الأخرى في الاتفاق متعلقة بمنتجات الألبان.

وأكد لايتايزر أن الرئيس ترامب سيفي بوعوده بإعادة التفاوض حول الاتفاق من أجل التوصل إلى عقد أفضل لكل الأميركيين، موضحًا أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الدعم المالي غير العادل وممارسات الشركات العامة التي تسبب خللا في الأسواق.

وستشمل أهداف المفاوضات أيضا فصلا حول الاقتصاد الرقمي، وستتناول أيضا الشق الاجتماعي والبيئي من الاتفاق، وكلها قضايا تعالج كملحقات للاتفاق حاليا.