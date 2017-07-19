المبعوث الأممي باليمن: معالجة الوضع في الحديدة ‏خطوة مهمة للتوصل للهدنة - صحيفة صدى الالكترونية

المبعوث الأممي باليمن: معالجة الوضع في الحديدة خطوة مهمة للتوصل للهدنة
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أن معالجة الوضع في محافظة الحديدة اليمنية، يشكل خطوة مهمة على طريق التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم عقد مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأطلع ولد الشيخ الوزير شكري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية على نتائج جولاته واتصالاته فيما يتعلق بمبادرته بشأن الوضع في ميناء الحديدة اليمني بشقيها العسكري والاقتصادي .
كما ثمن المبعوث الأممي الدور المصري الداعم لاستقرار اليمن وسلامته على الصعيدين الإقليمي والدولي.. مستعرضا خلال اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في اليمن .
وجدد وزير الخارجية المصري من جانبه التأكيد على موقف بلاده الداعم والمساند للجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار وفق مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد شكري أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة في اليمن، مشيدًا في ذات السياق بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الأممي سواء فيما يتعلق بحلحلة المسار السياسي أو العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن والتي باتت تتطلب تكاتفًا دوليًا لوقف معاناة الشعب اليمني.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 723 ] نشر منذ 31 دقيقة
اذا شافوا اي تقدم لقوات الشرعيه والتحالف قالوا هدنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟