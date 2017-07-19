المبعوث الأممي باليمن: معالجة الوضع في الحديدة ‏خطوة مهمة للتوصل للهدنة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أن معالجة الوضع في ‏محافظة الحديدة اليمنية، يشكل خطوة مهمة على طريق التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ‏ثم عقد مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة ‏اليمنية.‏

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة وزير الخارجية المصري سامح ‏شكري.‏

وأطلع ولد الشيخ الوزير شكري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية على نتائج ‏جولاته واتصالاته فيما يتعلق بمبادرته بشأن الوضع في ميناء الحديدة اليمني بشقيها العسكري ‏والاقتصادي . ‏

كما ثمن المبعوث الأممي الدور المصري الداعم لاستقرار اليمن وسلامته على الصعيدين ‏الإقليمي والدولي.. مستعرضا خلال اللقاء تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في ‏اليمن . ‏

وجدد وزير الخارجية المصري من جانبه التأكيد على موقف بلاده الداعم والمساند للجهود المبذولة ‏للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار وفق مخرجات الحوار ‏الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.‏

وأكد شكري أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة في اليمن، مشيدًا في ذات ‏السياق بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الأممي سواء فيما يتعلق بحلحلة ‏المسار السياسي أو العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن والتي باتت ‏تتطلب تكاتفًا دوليًا لوقف معاناة الشعب اليمني.‏