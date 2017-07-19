فلسطين تطالب منظمة التعاون الاسلامي بالوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، للوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس المحتلة، وإلزام إسرائيل بالتراجع عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها تحت ذرائع أمنية في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الفلسطيني بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، لبحث آخر التطورات في القدس المحتله ، والتصعيد الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والمقدسيين .

وجدد الحمد الله دعوته لكافة الدول العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ودعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم .

وثمن جهود العثيمين وتواصله للوقوف على اخر التطورات، وتأكيده على أن القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس على رأس سلم أوليات منظمة التعاون الإسلامي.