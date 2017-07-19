" ألفة " تواصل فعاليات برنامج تأهيل المقبلات على الزواج بعرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

واصلت جمعية التنمية الأسرية ” ألفة ” بعرعر، فعاليات البرنامج التاسع لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج، الذي تنظمه بالتعاون مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، وذلك في قاعة الخزامى بالسوق الشعبي.

وتحدثت المدربة صبرية بنت مريحب الرويلي عن الجانب النفسي والاجتماعي في الزواج وما يتضمنه من المهارات في الإشباع العاطفي بين الزوجين وإدارة الضغوط النفسية بطريقة صحيحة، والتعامل الإيجابي مع المشكلات النفسية، ومراحل العلاقة الزوجية، والتوافق بين الزوجين، ومراحل العلاقة الزوجية.

ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على محاضرات وندوات تقدمها مختصات في جوانب الحياة الزوجية منها تقديم النصائح والتوجيه، وفن التعامل، وإدارة الحوار، والتخاطب بين الزوجين، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين، بهدف تهيئة المقبلين على الزواج وتدريبهم على أساليب وطرق الحياة الزوجية.

يذكر أن الجمعية مستمرة في تقديم برامجها للشباب والفتيات التي تهدف إلى بناء أسرة آمنة ومستقرة وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج وكيفية احتواء المشكلات الزوجية والحوار الأسري، وتسعى من خلال استقطابها للعديد من المتخصصين والمتخصصات في كل جانب من الجوانب الخاصة في مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفادة منهم في تقديم النصائح والتوجيه، وفن التعامل، وإدارة الحوار، والتخاطب بين الزوجين، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين.