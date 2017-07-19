هيئة المهندسين توفر وظيفة للمهندس الذي رفضت الشركات تعيينه لإعاقته الحركية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تفاعل المتحدث الرسمي لهيئة المهندسين عبدالناصر العبداللطيف مع قصة المهندس عبدالعزيز القحطاني الذي شكا من رفض الجهات والشركات تعيينه بسبب معاناته من إعاقة حركية.

وقال العبداللطيف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” من يعرف هذا المهندس آمل أن يوصلني به.. فالوظيفة متاحة “.

وكان المهندس القحطاني، قد تعرض لحادث سير أدى إلى إعاقته حركيا خلال دراسته بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، إل أنه استكمل دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس بتخصص الهندسة الميكانيكية، وعلى الرغم من أهمية تخصصه إلا أن طلبه الوظيفي قوبل بالرفض من معظم الشركات بسبب إعاقته الحركية.