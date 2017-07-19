محافظ الطائف يقف على استعدادات حفل ختام " عكاظ 11 " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقف محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني ، مساء أمس الثلاثاء، على استعدات اللجان الأمنية والمنظمة للحفل الختامي لسوق عكاظ في نسخته الحادية عشر، التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع أمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف، وذلك بمقر سوق عكاظ بالعرفاء .

وناقش الميموني خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي اللجان المنظمة والأمنية خطط العمل والاستعدات لما تبقى من أيام فعاليات سوق عكاظ 11 والحفل الختامي .

بعد ذلك اطلع محافظ الطائف على المعارض والأنشطة المنفذة ضمن فعاليات سوق عكاظ ، وتجول في عدد من المعارض شملت : معرض وزارة الحرس الوطني، حيث كان في استقباله رئيس اللجنة المنظمة

لمعرض وزارة الحرس الوطني العميد ركن محمد بن عائض العتيبي، الذي اطلعه على أقسام المعرض والفعاليات والأنشطة المنفذة التي تهدف إلى توعية زوار الفعاليات وتثقيفهم صحياً ، وتعريفهم بأقسام الحرس الوطني والآليات الحديثة التي انضمت للخدمة في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني .

كما اطلع محافظ الطائف على المشاركات والأنشطة المنفذة في معرض القوات المسلحة وجادة عكاظ وجادة الثقافة، وعلى مشاركات الدول العربية، وعروض الفروسية والفنون الشعبية والفلكلورية وجدارية الفنون التشكيلية.