 الرئيس الأمريكي يعيّن جون هانتسمان سفيرُا لدى روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

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الرئيس الأمريكي يعيّن جون هانتسمان سفيرُا لدى روسيا

الرئيس الأمريكي يعيّن جون هانتسمان سفيرُا لدى روسيا
واشنطن(صدى):

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، جون هانتسمان سفيرًا للولايات المتحدة لدى روسيا.
وأفاد بيان صادر عن البيت الابيض بأن المسيرة المهنية لجون هانتسمان كانت متميّزة كرجل سياسي وكدبلوماسي وكرجل أعمال”، لافتًا إلى أن هانتسمان يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة أبحاث متخصصة في الشؤون الخارجية، إضافة إلى ترؤسه منظمة لمكافحة السرطان.
وكان هانتسمان “57 عاما” انتخب مرتين حاكمًا لولاية يوتاه، وعينه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سفيرًا في الصين بين عامي 2009 و2011، وعمل سفيرًا لدى سنغافورة، إضافة إلى توليه مناصب رفيعة في وزارة التجارة الأمريكية.
ولا يزال هذا التعيين بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29907 ] نشر منذ 8 دقائق

اقدح ياقادح ,,

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