" مفاهيم العمل التطوعي " لقاء إثرائي في تعاوني رفحاء الجمعة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء “حياة”، يوم الجمعة القادمة، اللقاء الاثرائي “أساسيات ومفاهيم العمل التطوعي” للمدرب والخبير الدولي المهندس عثمان بن محمد هاشم مؤسس مؤسسة شباب خير أمة التطوعية والممثل الوطني للرابطة الدولية للجهود التطوعية في المملكة، وذلك في قاعة مكتب الدعوة برفحاء .

ودعا المكتب المهتمين بالعمل التطوعي إلى حضور اللقاء الاثرائي والاستفادة من التجارب التي يقدمها الخبير في العمل التطوعي، حيث سيتم منح شهادة للحضور في نهاية اللقاء.