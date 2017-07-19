مكافحة المخدرات تحذر من خطورة غاز الهيليوم على الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خطورة غاز الهيليوم على صحة الإنسان، وخطورة ترك العبوات المعبأة به داخل السيارات.

وقالت أمانة مكافحة المخدرات، أن الدراسات والحقائق أثبتت أن استنشاق غاز الهيليوم يؤثر على عملية التنفس، وقد يسبب الإغماء والموت المفاجئ، مضيفة أنه قد يسبب أيضاً انفجاراً داخل المركبات.