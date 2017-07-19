مكافحة المخدرات تحذر من خطورة غاز الهيليوم على الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

مكافحة المخدرات تحذر من خطورة غاز الهيليوم على الإنسان
حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خطورة غاز الهيليوم على صحة الإنسان، وخطورة ترك العبوات المعبأة به داخل السيارات.
وقالت أمانة مكافحة المخدرات، أن الدراسات والحقائق أثبتت أن استنشاق غاز الهيليوم يؤثر على عملية التنفس، وقد يسبب الإغماء والموت المفاجئ، مضيفة أنه قد يسبب أيضاً انفجاراً داخل المركبات.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8442 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الابهاوي[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 48 دقيقة
والله ثم والله ان اعرف ناس عام ١٤٠٣ ه
يستخدمونه والان توكم تحذرون منه
لعنة الله على كل واحد ماهو قد