 ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
عادل الحربي(صدى):

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – ، في جدة ، مساء أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8408 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله على الخير يسدد خطاك ويوفقك لكل خير للبلاد والعباد وكل المسلمين

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