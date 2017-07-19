ولي العهد يبحث مع وزير الداخلية العراقي جهود مكافحة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، مساء أمس الثلاثاء، مع معالي وزير الداخلية العراقي قاسم محمد الأعرجي.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني، والوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي .