أمير الحدود الشمالية يثني على دور الإعلام - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أثنى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على الدور الذي يقوم به الإعلام السعودي من خلال البرامج واللقاءات الحوارية التي يقدمها عبر وسائل الإعلام المختلفة والتي تتصف بالشفافية والاتزان مواكباً بذلك السياسة الحكيمة التي تنهجها الدولة منذ توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين . – حفظهما الله –

جاء ذلك خلال زيارته إلى مبنى مركز تلفزيون عرعر ، حيث كان في استقباله مدير المركز خلف بن حمود القاران الذي أعرب باسمه ونيابة عن زملائه بالمركز عن شكرهم وامتنانهم لسموه على هذه الزيارة عاداً إياها دافعاً لبذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة إعلامية مميزة للمنطقة.

وتجول سموه داخل المركز واطلع على أقسامه ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة ، كما تسلم هدية من مدير مركز تلفزيون عرعر تحتوي العديد من الكتب والإصدارات .