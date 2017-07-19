بالفيديو.. فريق نسائي لممارسة رياضة الدراجات على كورنيش جدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فريق نسائي لممارسة رياضة الدراجات على كورنيش جدة
دشنت مجموعة من الفتيات، فريقا نسائيا لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بشكل جماعي على كورنيش جدة.
وأوضحت مؤسسة الفريق نديمة أبو العينين، أن شغفها بركوب الدراجات منذ أن كانت طفلة هو ما دفعها للتفكير في إنشاء الفريق الذي أُطلق عليه اسم ” بسكليتة “، مضيفة أن أخواتها ووالدتها رحبن بالفكرة وانضمت للفريق بعد ذلك عدة سيدات وفتيات بعد أن تعرفن على الفريق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت عضوات الفريق، أن المرأة بإمكانها الحفاظ على حجابها وارتداء الملابس الساترة خلال ممارستها للرياضة في الأماكن العامة، معبرين عن أملهن في أن يتفهم المجتمع أهمية ممارسة النساء للرياضة، مؤملات كذلك ألا يتعرضن للمضايقة خلال ركوبهن للدراجات.
فريق نسائي رياضي لركوب الدراجات الهوائية بجدة
تقرير: سلطان السلمي#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/VkBPln2q9C
— MBC أخبار (@MBC24News) July 18, 2017
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 1 ساعة
مجتمعنا مجتمع محافظ وهالاشكال ما تمثل الا نفسها .. الله لا يبلانا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8408 ] نشر منذ 39 دقيقة
قلعتهن في اللي مايحفظهن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 24 دقيقة
في جده
معناها معروف اصول جنسياتهن
ودهن ان بلاد الحرمين مثل بلدانهن الاصليه
لكن بلادنا لها خصوصية لدى المسلمين والعالم كله
فهي مهبط الوحي وفيها الحرمين الشريفين
ومثل هذه التصرفات تفتح الباب لاشياء اخرى
abdul[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 21 دقيقة
عام كامل تمارسن البشكليتة ولا حاد مضايقكن. اليوم تتحدين الرجاجيل وتقولن ها انا راكب دراجتي في كورنيش جدة. واللي في نيتك سويه. تحد خطير، خاصة اذا كان شيخنا المفتي ما سمح لكن بذالك.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8408 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يحفظ كل مسلمه من هذه الاشكال