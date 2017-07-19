بالفيديو.. فريق نسائي لممارسة رياضة الدراجات على كورنيش جدة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دشنت مجموعة من الفتيات، فريقا نسائيا لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بشكل جماعي على كورنيش جدة.

وأوضحت مؤسسة الفريق نديمة أبو العينين، أن شغفها بركوب الدراجات منذ أن كانت طفلة هو ما دفعها للتفكير في إنشاء الفريق الذي أُطلق عليه اسم ” بسكليتة “، مضيفة أن أخواتها ووالدتها رحبن بالفكرة وانضمت للفريق بعد ذلك عدة سيدات وفتيات بعد أن تعرفن على الفريق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت عضوات الفريق، أن المرأة بإمكانها الحفاظ على حجابها وارتداء الملابس الساترة خلال ممارستها للرياضة في الأماكن العامة، معبرين عن أملهن في أن يتفهم المجتمع أهمية ممارسة النساء للرياضة، مؤملات كذلك ألا يتعرضن للمضايقة خلال ركوبهن للدراجات.