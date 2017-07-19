الحكومة اليمينة تدعو الصحفيين لعدم زيارة مناطق الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

عبرت الحكومة الشرعية في اليمن عن أسفها جراء محاولة بعثة الأمم المتحدة نقل بعض الصحفيين إلى داخل الأراضي اليمن عبر طائرات الأمم المتحدة.

ووجهت الحكومة الشرعية في بيان لوزارة الإعلام دعوة للصحفيين الأجانب لعدم منح الشرعية للانقلابيين بزيارة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم مثل العاصمة صنعاء، لافتة إلى أن اليمن يعيش بأكمله مأساة مروعة بسلب المتمردين.

وقالت وزارة الاعلام اليمنية إن ” في المدن اليمنية الأخرى ما يستحق التغطية الاعلامية وما يعكس الواقع اليمني بصدق وبلا تزييف أو أي أجندة سياسية ” داعية جميع الصحفيين المهتمين للتوجه إلى أقرب سفارة يمنية في بلده للحصول على تأشيرة دخول عبر العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة على أن جميع المناطق المحررة مفتوحة للجميع.

وشددت الحكومة الشرعية على ” ضرورة أن يحافظ الصحفيون الأجانب على أمنهم وسلامتهم حتى لا يكونوا عرضة للاختطاف من قبل الجماعات المسلحة وبالتالي دفع فدية وإعادة تمويل الارهاب وهو أمر لا تضمنه وكالات الأمم المتحدة ” .

وقالت الحكومة الشرعية في بيان لوزارة الاعلام ان الميليشيا الانقلابية دأبت على الترويج لمشروعها التخريبي عبر القصص الإنسانية واستغلال الوضع المأساوي للشعب اليمني الذي يعيش ظروفا صعبة منذ الانقلاب المخزي على الشرعية ويجد فيه الإعلام الغربي مادة دسمة لتقديمها لمشاهديه وقراءه.