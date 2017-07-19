مطاردة مثيرة بين عمال مطار القاهرة وفأر في صالة الترانزيت - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شهدت صالة الترانزيت العلوى بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة، أمس الثلاثاء، مطاردة مثيرة بين عمال النظافة وفأر تسلل إلى الصالة من بعض مبنى الفندق القديم الذى تم إزالته ولم تتم عمليات تجديده وتم الإمساك به وقتله.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: عثر عدد من عمال النظافة على فأر فى الدور العلوى بصالة الترانزيت وقاموا بإبلاغ مشرف الخدمات حيث تم مطاردة الفأر والإمساك به وقتله.

وأوضحت المصادر أنه تبين تسلله من مبنى الفندق القديم والذى تم هدمه وتركه دون تطوير.

يذكر أن مبنى مطار القاهرة رقم 1 يعانى من انخفاض عدد شركات الطيران فيه بعد نقل حوالى 14 شركة طيران منه إلى مبنى الركاب رقم 2 منذ أواخر العام الماضى .