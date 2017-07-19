تحرش زوج ابنة صالح بسيدة يشعل الصراع بين طرفي الانقلاب في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أشعلت قضية الاعتداء على امرأة التصريحات بين طرفي الانقلاب في اليمن، حيث توعد المحامي والقيادي الحوثي بملاحقة زوج ابنة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، بتهمة الاعتداء على اليمنية وحدة الإرياني بالسلاح، بعد رفضها تحرشه بها، فيما وصفت الحادثة بـ ” العار الأسود ” .

وقال المحامي الحوثي علي العاصمي، إن عصام دويد المتزوج بابنة صالح، وفارس شقيقه وهم أبناء نعمان دويد اعتدوا بالسلاح وإطلاق النار على امرأة في العاصمة صنعاء.

ودعا المحامي الحوثي قبائل اليمن إلى التضامن مع المواطنة ” وحدة الإرياني ” حرم لطف عبدالرحمن الجنداري والوقوف إلى جانبها أمام ما وصفه جبروت وظلم المدعو ” فارس نعمان دويد ” ، الذي اعتدى على المرأة ما تسبب في إعاقتها، وفقًا للمشهد اليمني.

وقال العاصمي، إن المرأة ظهرت أمام الجميع غارقة في دمائها بالشارع، لأنها رفضت الاستجابة لتحرش فارس دويد، مشيرًا إلى أن عائلة دويد هربته إلى خارج البلاد خوفًا من البطش به.

واكتفت عائلة دويد بالاعتراف بالواقعة ودفعت تكاليف علاج المرأة، وقالت إن محاولة إعادة الواقعة إلى الصورة بعد فترة من انتهائها يكشف عن وجود أهداف حزبية وسياسية، وتوعدت العائلة بمقاضاة من يقف وراء هذه الحملة.

وكانت عائلة السيدة قد قبلت التحكيم، لكن أهل المتهم لم يحضروا في الزمان والمكان المحددين ما أجج القضية مجددًا.