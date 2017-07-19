مصر ترحل 8 صيادين يمنيين بعد الإفراج عنهم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قامت سلطات مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، بترحيل 8 صيادين يمنيين إلى عدن بعد الإفراج عنهم ضمن 10 صيادين تم القبض عليهم أواخر يونيو الماضى اثناء دخولهم المياه الإقليمية بدون تصريح.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وصل الصيادون المرحلون فى مأمورية أمنية من مديرية البحر الأحمر؛ حيث تم القبض عليهم خلال دخولهم المياه الإقليمية 28 يونيو الماضى ضمن 10 صيادين حيث تم الإفراج عنهم بعد إتصالات مكثفة بين كبار المسئولين اليمنيين ومصر.

وتم إصدار وثائق سفر لهم من السفارة اليمنية، وترحيل 8 منهم على رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى عدن، بينما يتولى بحار ومساعده العودة بمركب الصيد إلى السواحل اليمنية .