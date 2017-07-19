بالصور.. " الثقافة والفنون " في جدة تستضيف الموسيقار أحمد فتحي - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

استضافت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، اليوم الثلاثاء، الموسيقار أحمد فتحي .

وقد التقى الموسيقار أثناء زيارته بمدير جمعية الثقافة والفنون الدكتور عمر الجاسر وعدد كبير من الإعلاميين والمثقفين والشعراء .

وعند وصوله تجول داخل أروقة الجمعية مبتدئاً بالمسرح الذي كان يشهد أعمال تجارب الأداء للكوميدي كلوب، ثم انتقل إلى صالة الجاليري وإلتقى فيها بعدد كبير من الكتاب والشعراء، هذا وقد أهدي الدكتور عمر الجاسر عضوية الجمعية الفخرية للموسيقار أحمد فتحي كما أهدي الشاعر ضياء خوجة ديوان شعر من تأليفه والتقطت الصور التذكارية مع الموسيقار الذي أعرب عن سعادته الغامرة بزيارته للجمعية ولحفاوة الاستقبال واثنى على جهود الجمعية متمنياً للجميع دوام التوفيق والإزدهار .

فيما شكر الدكتور الجاسر الموسيقار أحمد فتحي على زيارته للجمعية وأشاد بدور الجمعية في أن تكون جسر للمثقفين والإعلاميين والفنانين وأن الأبواب مفتوحة للجميع لدعم المواهب الفنية وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات .