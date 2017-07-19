بالصور.. عقد قران نجم " مسرح مصر " مصطفى خاطر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

احتفل الفنان مصطفى خاطر، نجم ” مسرح مصر ” ، مساء الثلاثاء، بعقد قرانه على روان هلال، من خارج الوسط الفني، في إطار عائلي.

وشهد الفنان أشرف عبد الباقي، على عقد القران، في حضور مصطفى بسيط ومحمد أنور، وتغيب باقي أعضاء فرقة مسرح مصر لارتباطهم بعمل بروفات العرض الجديد بالمسرح.

ومن المقرر أن يكون حفل الزفاف الشهر المقبل في أحد الفنادق القاهرة الكبري.