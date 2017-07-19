بالصور.. عقد قران نجم " مسرح مصر " مصطفى خاطر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. عقد قران نجم ” مسرح مصر ” مصطفى خاطر
احتفل الفنان مصطفى خاطر، نجم ” مسرح مصر ” ، مساء الثلاثاء، بعقد قرانه على روان هلال، من خارج الوسط الفني، في إطار عائلي.
وشهد الفنان أشرف عبد الباقي، على عقد القران، في حضور مصطفى بسيط ومحمد أنور، وتغيب باقي أعضاء فرقة مسرح مصر لارتباطهم بعمل بروفات العرض الجديد بالمسرح.
ومن المقرر أن يكون حفل الزفاف الشهر المقبل في أحد الفنادق القاهرة الكبري.
ナワール[ عدد التعليقات: 13454 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعبانة ع اللبس صراحة😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 8408 ] نشر منذ 33 دقيقة
مايفكرون في اللبس كثير زين عندنا بس الحمدلله عندنا مستور
alfahd42[ عدد التعليقات: 8408 ] نشر منذ 32 دقيقة
بس غالي ومكلف عندنا