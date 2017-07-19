" حفتر " يأمر باستمرار صرف مرتبات المفقودين - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، ” باستمر صرف مرتبات المفقودين وعدم إيقافها لأي سبب كان ” ، بحسب ما نشره مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية‎ عبر صفحته على موقع ” فيسبوك ” .

جاء ذلك خلال لقاء المشير حفتر مع أهالي المفقودين الذين استقبلهم، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بمنطقة الرجمة في مدينة بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن المشير حفتر عاهد أهالي المفقودين ” بالعمل الجاد للكشف عن مصيرهم ” ، لافتًا أنه أصدر ” تعليماته المشددة بضرورة معاملة أهاليهم وأهالي الشهداء والجرحى معاملة خاصة وتذليل كافة الصعاب أمامهم ” ، كما أصدر ” تعليماته باستمرار صرف مرتبات المفقودين وعدم إيقافها لأي سبب كان ” .