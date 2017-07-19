إصابة نحو 70 شخصا في صفوف المعتصمين بالقدس - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أصيب قرابة 70 شخصا – ما بين اختناقات وإصابات مباشرة – في صفوف المعتصمين أمام باب الأسباط بالقدس المحتلة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منهم 3 إصابات وصفت بالخطيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، أُصيب في صدره بالرصاص المطاطي، وتم نقله إلى مستشفى المقاصد وهو حاليا في غرفة العمليات، فيما قال نجله إن الإصابة في الرأس جراء الضرب بالهراوات.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين بمنطقة باب حطة ” أحد أبواب الأقصى ” .