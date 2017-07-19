 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مهاجمة الوزير " قرقاش " بالألفاظ في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مهاجمة الوزير ” قرقاش ” بالألفاظ في لندن

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مهاجمة الوزير ” قرقاش ” بالألفاظ في لندن
لندن(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر مأجورين، أثناء تعديهم لفظيًّا على وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، خلال توجهه إلقاء محاضرة في العاصمة البريطانية، لندن.

وعبّر نشطاء خليجيون وعرب استنكارهم للواقعة، متهمين الأبواق القطرية بمواصلة طرقهم الخبيثة في تأجير مرتزقة للإساءة لمن يخالفونهم، مؤكدين أنها ذات السياسة التي تتبعها قناة الجزيرة.

 


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