مقتل 5 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في باكستان - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرة آخرون، إثر انهيار مبني سكني مؤلف من ثلاثة طوابق بأحد الأحياء في مدينة كراتشي جنوبي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثث القتلى بعد جهود استمرت لعدة ساعات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقال نائب مدير الشرطة في كراتشي فريد الدين فيتصريح له : إن من بين الضحايا امرأة وطفل وثلاثة رجال، مؤكدًا أن الشرطة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لمعرفة سبب انهيار المبنى وتحديد المسئولية.