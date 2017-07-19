بالصور.. طفل يسقط عن ارتفاع 30 قدماً والقدرة الإلهية تنقذه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مجموعة صور ، تُظهرَ طفلاً (12 عاماً) كادَ أن يفقد حياته بسبب سقوطه من أعلى جرف بارتفاع 30 قدماً، في بلدة ” دورست ” البريطانية.

وقفز الصبي في المياه وكاد رأسه يرتطم بالصخور أسفله بعد قفزه بالقرب من حافة الجرف وليس بعيدا في المياه لكن لحسن حظه سقط في المياه.

والتقط المصور ” كارول زيمرمان ” الحادث عندما كان يشاهد مجموعة مراهقين يقفزون من أعلى الجرف.

وحذر خفر السواحل من القفز من هذا الجرف بعد 20 حالة وفاة به منذ عام 2005 .