 بالصور.. طفل يسقط عن ارتفاع 30 قدماً والقدرة الإلهية تنقذه - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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بالصور.. طفل يسقط عن ارتفاع 30 قدماً والقدرة الإلهية تنقذه

بالصور.. طفل يسقط عن ارتفاع 30 قدماً والقدرة الإلهية تنقذه
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مجموعة صور ، تُظهرَ طفلاً (12 عاماً) كادَ أن يفقد حياته بسبب سقوطه من أعلى جرف بارتفاع 30 قدماً، في بلدة ” دورست ” البريطانية.

وقفز الصبي في المياه وكاد رأسه يرتطم بالصخور أسفله بعد قفزه بالقرب من حافة الجرف وليس بعيدا في المياه لكن لحسن حظه سقط في المياه.

والتقط المصور ” كارول زيمرمان ” الحادث عندما كان يشاهد مجموعة مراهقين يقفزون من أعلى الجرف.

وحذر خفر السواحل من القفز من هذا الجرف بعد 20 حالة وفاة به منذ عام 2005 .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1745 ] نشر منذ 24 دقيقة

يا لطيف ربنا انقذة

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