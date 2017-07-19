مُتشدد سوداني خنق والده عقب تخَدير أسرته بمادة منومة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

دخل شاب سوداني متشدد في نقاشات دينية مع والده، تسببت في خلافات أسرية دفعت الشاب البالغ من العمر 22 عاما إلى قتل والده ، في ضاحية ” الحاج يوسف ” شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

وبناءا على التحريات تم القبض على الشاب وشقيقه، بعد الاشتباه بتورطهما في قتل والدهما.

وأكدت مصادر ،” أنه بعد التحقيق معهما انهارا وسجلا اعترافا بارتكاب الجريمة ، واشارا الى أن الشاب الموقوف على ذمة الجريمة كان كثيرا ما يدخل في نقاشات مع والده القتيل بخصوص مشاهدة التلفاز، وتطوّرت النقاشات لخلافات أسرية، حيث قام الشاب بتخدير أفراد الأسرة بمادة منومة ثم قام بخنق والده بوسادة (بمخدة) حتى الموت.