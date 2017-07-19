اكتشفي الكلمة السحرية التي تُنهي خلافك مع زوجك بشكل فوري - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لا تكاد تخلو حياة الأزواج من الخلافات والمشاحنات والمشادات الكلامية التي قد تنشأ لأبسط الأمور، وهو أمر طبيعي يحدث باستمرار نتيجة تشارك تفاصيل الحياة اليومية ونتيجة الإجهاد والتعب والمخاوف المالية وغيرها من الأسباب.

لكن هذه الخلافات قد تتكرر لدرجة أنها قد تعكر صفو الحياة الأسرية، بحيث لا ينتبه الزوجان في معظم الأحيان لتأثيراتها السلبية على صحة الأطفال وعلى تربيتهم السليمة، عدا عن أنها تحدث شرخاً في المشاعر بين الزوجين في حال باح أحد الزوجين بكلمة غير لائقة في لحظة غضب .

بالنسبة للمعالجة النفسية المتخصصة في العلاقات الزوجية، هال رانكل، هناك طريقة بسيطة وهامة قد تكون سبباً في نزع فتيل الصراعات عندما تحتد بين الزوجين وهي أن: ” يقوم أحد الزوجين بالكشف عن ضعفه أمام غضب الآخر وأمام كلماته الجارحة، فالخلافات عندما تصل ذروتها في بعض الأحيان، يحاول كل واحد منهما أن يكون في موضع الأقوى وتمنعهما أنانيتهما وكبرياؤهما من الاستسلام وإبداء الضعف ” .

وتضيف رانكل أن هناك عبارة سحرية يمكن أن تقال في هذه الحالة للتخفيف من وطأة الخلافات وإنهائها بشكل فوري، وهي عندما يقول الزوج أو الزوجة “لقد جرحتني بهذه الكلمة، فإذا كنت تقصد إيذائي فقد نجحت في ذلك! “، فهذا العبارة كفيلة بأن تجعل أحد الطرفين يشعر بالذنب ولترق مشاعره؛ لأنه لامس النقطة الحساسة في الطرف الآخر، فلا يجد بدا من الردّ: “معك حق، فأنا أكره قول هذه الأشياء الفظة “.

وتتيح هذه الاستراتيجية الفعالة نوعاً من الصدق بين الطرفين وتجعل كل واحد منهما يلين لاعترافات الطرف الآخر، فتلاحظين فوراً أن حدة الخلاف قد هدأت لتفسح المجال للمناقشة بهدوء. جربيها!