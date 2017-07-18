مقتل وإصابة 6 في انفجار بمخيم الرقبان على الحدود الأردنية - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل وإصابة 6 في انفجار بمخيم الرقبان على الحدود الأردنية
قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، من جراء انفجار وقع في مخيم الرقبان على الحدود السورية الأردنية، وفق ما أفاد مراسلنا.
يذكر أن 6 عسكريين أردنيين قتلوا في يونيو عام 2016 من جراء انفجار استهدف موقهم بالقرب من المخيم، ويقطن مخيم الرقبان لاجئون سوريون، ويقع على الجانب السوري من الحدود ويحاذي محافظة المفرق الأردنية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29903 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8362 ] نشر منذ 2 دقيقتين
انا لله وانا اليه راجعون