 مقتل وإصابة 6 في انفجار بمخيم الرقبان على الحدود الأردنية - صحيفة صدى الالكترونية

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مقتل وإصابة 6 في انفجار بمخيم الرقبان على الحدود الأردنية

مقتل وإصابة 6 في انفجار بمخيم الرقبان على الحدود الأردنية
عمان(صدى):

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، من جراء انفجار وقع في مخيم الرقبان على الحدود السورية الأردنية، وفق ما أفاد مراسلنا.

يذكر أن 6 عسكريين أردنيين قتلوا في يونيو عام 2016 من جراء انفجار استهدف موقهم بالقرب من المخيم، ويقطن مخيم الرقبان لاجئون سوريون، ويقع على الجانب السوري من الحدود ويحاذي محافظة المفرق الأردنية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29903 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يرحم من مات ويشفي من اصيب ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 8362 ] نشر منذ 2 دقيقتين

انا لله وانا اليه راجعون

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