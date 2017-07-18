مقتل وإصابة 6 في انفجار بمخيم الرقبان على الحدود الأردنية - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، من جراء انفجار وقع في مخيم الرقبان على الحدود السورية الأردنية، وفق ما أفاد مراسلنا.

يذكر أن 6 عسكريين أردنيين قتلوا في يونيو عام 2016 من جراء انفجار استهدف موقهم بالقرب من المخيم، ويقطن مخيم الرقبان لاجئون سوريون، ويقع على الجانب السوري من الحدود ويحاذي محافظة المفرق الأردنية.