بالفيديو.. بائعة تجبر بوتين على " عزومة " مرافقيه - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في واقعة طريفة، إلى تحمل عزومة لمرافقيه من المسؤولين أثناء زيارته معرض ” ماكس ” الدولي للطيران.

واقترب بوتين من كشك يبيع المرطبات ليشتري وجبة من حلوياته المفضلة برفقة حشد كبير من كبار مسؤولي الدولة والعديد من رؤساء كبرى شركات الطيران والإنتاج الحربي.

وسأل البائعة المتفاجئة بحضور الرئيس: ” بماذا يمكنكم أن تضيّفونا؟ ” ، ومن ثم اختار وجبة من المرطبات المثلجة المنتجة في مدينة فولوجدا الروسية المعروفة بمنتجاتها الممتازة من الألبان.

وأعطى بوتين الفتاة البائعة ورقة نقدية قيمتها ألف روبل، لكن حيرة الفتاة ازدادت وهي تبحث عن الفكة من النقود لكي تحاسب الرئيس، وطلب منها أن تعطي مرافقيه من المرطبات المثلجة ما يعادل ما تبقى من الألف روبل، وفقًا لروسيا اليوم.

وبادر سيرجي تشيميزوف المدير العام لشركة ” روس تيخ ” المصدرة للأسلحة الروسية، بإعطاء ورقة نقدية قيمتها 5 آلاف روبل للبائعة.

وهي خطوة أعجبت بوتين الذي علق موجهًا كلامه إلى تشيميزوف، قائلًا: ” لقد حققتم عائدات هائلة هذا العام (80 مليارًا) يمكنكم أن تصرفوا على المثلجات! ” .