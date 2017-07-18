عطل فوق السحاب يجبر طائرة " الرياض " علي الهبوط بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارىء لهبوط طائرة ركاب سعودية إضطراريًا لإصابتها بعطل فنى مفاجىء فى مجموعة إطاراتها الأمامية خلال عبورها الأجواء المصرية قادمة من الرياض فى طريقها إلى سراييفو .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه أثناء عبور رحلة الخطوط السعودية رقم 1000 الأجواء المصرية قادمة من الرياض فى طريقها إلى سراييفو فوجىء قائدها بإصابتها بعطل فنى بمجموعة الإطارات الأمامية يحول دون إتمام الرحلة بسلام فطلب من برج المراقبة بمطار القاهرة إتخاذ إجراءات الهبوط الإضطرارى.

وتم تخصيص ممر انتشرت على جوانبه سيارات المطافىء والإسعاف وتمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام، وتم إنزال ركابها البالغين 72 راكبا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم إلى صالة الترانزيت وإستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل إلا أنه تعذر إصلاحه بسرعة؛ فتم إلغاء الرحلة ونقل الركاب والطاقم إلى أحد الفنادق لحين الإصلاح أو إستدعاء طائرة بديلة.