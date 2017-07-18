خادم الحرمين لوفد جامعة الإمام: العقيدة الإسلامية مصدر فخر بلادنا المباركة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ذكر الدكتور عبدالله بن محمد بن صالح أبا الخيل، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، جانبًا من حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، الذي تشرف بالاستماع له وفد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عند تسليمه الدكتوراه الفخرية.

وقال: ” أكد أثناء اللقاء أهمية العقيدة الإسلامية، والتزام هذه البلاد بها، وأنها منهج لا حياد عنه، وأنها من الثوابت، وأنها مصدر الفخر والاعتزاز لهذه البلاد المباركة ” .

وتابع أبا الخيل: ” قبول خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية من جامعة الإمام مصدر فخر وعز وتشريف وتكليف لجميع منسوبي التعليم ” .

وأضاف: ” هذه الدكتوراه الفخرية التي نلنا شرف تقديمها لمقامه الكريم كانت تقديرًا لجهوده – حفظه الله – وباستلامه – أعزه الله – الدكتوراه الفخرية لخدمة القرآن الكريم، التي أصبحت مصدر فخر واعتزاز لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولجميع منسوبي التعليم، وباستلامه – حفظه الله – هذه الشهادة تُعتبر شهادة ميلاد جديدة لجامعتنا العريقة ” .

وأوضح أبا الخيل أن ” الملك سلمان أكد في هذا اللقاء أن المادة الأولى للنظام الأساسي للحكم تنص على أن دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -. وهذا الكلام عظيم حول أهمية العقيدة الإسلامية بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ فهذه البلاد العظيمة قامت على تحكيم الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله- ” .

وتابع أبا الخيل: ” إنَّ خدمة خادم الحرمين الشريفين للقرآن العظيم والدراسات القرآنية من الأمور التي لا تخفى؛ إذ رعى عشرات المرات مناشط الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ويرعى – حفظه الله – مسابقاتها التي تحمل اسمه، بل يرعى – حفظه الله – المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي تحمل اسمه أيضًا، ويحرص – أعزه الله- على العناية بطباعة المصحف الشريف، وتوزيعه على المواطنين والمعتمرين والحجاج كافة ” .