خادم الحرمين لوفد جامعة الإمام: العقيدة الإسلامية مصدر فخر بلادنا المباركة - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين لوفد جامعة الإمام: العقيدة الإسلامية مصدر فخر بلادنا المباركة
ذكر الدكتور عبدالله بن محمد بن صالح أبا الخيل، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، جانبًا من حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، الذي تشرف بالاستماع له وفد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عند تسليمه الدكتوراه الفخرية.
وقال: ” أكد أثناء اللقاء أهمية العقيدة الإسلامية، والتزام هذه البلاد بها، وأنها منهج لا حياد عنه، وأنها من الثوابت، وأنها مصدر الفخر والاعتزاز لهذه البلاد المباركة ” .
وتابع أبا الخيل: ” قبول خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية من جامعة الإمام مصدر فخر وعز وتشريف وتكليف لجميع منسوبي التعليم ” .
وأضاف: ” هذه الدكتوراه الفخرية التي نلنا شرف تقديمها لمقامه الكريم كانت تقديرًا لجهوده – حفظه الله – وباستلامه – أعزه الله – الدكتوراه الفخرية لخدمة القرآن الكريم، التي أصبحت مصدر فخر واعتزاز لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولجميع منسوبي التعليم، وباستلامه – حفظه الله – هذه الشهادة تُعتبر شهادة ميلاد جديدة لجامعتنا العريقة ” .
وأوضح أبا الخيل أن ” الملك سلمان أكد في هذا اللقاء أن المادة الأولى للنظام الأساسي للحكم تنص على أن دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -. وهذا الكلام عظيم حول أهمية العقيدة الإسلامية بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ فهذه البلاد العظيمة قامت على تحكيم الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله- ” .
وتابع أبا الخيل: ” إنَّ خدمة خادم الحرمين الشريفين للقرآن العظيم والدراسات القرآنية من الأمور التي لا تخفى؛ إذ رعى عشرات المرات مناشط الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ويرعى – حفظه الله – مسابقاتها التي تحمل اسمه، بل يرعى – حفظه الله – المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي تحمل اسمه أيضًا، ويحرص – أعزه الله- على العناية بطباعة المصحف الشريف، وتوزيعه على المواطنين والمعتمرين والحجاج كافة ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8359 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الحمدلله