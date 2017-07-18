تجاهل الزوج رسالتها " الهاتفية " فحكم لها القضاء بالطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قضت محكمة في تايوان لزوجة بالطلاق، بعدما أثبتت أن زوجها يتجاهلها، بعد أن راسلته عبر تطبيق لاين، واستطاعت الزوجة أن تظهر من خلال التطبيق، أن الزوج فتح رسائل الزوجة، لكنه لم يرد على أيّ منها، ولذا أصدر القاضي حكمًا لصالحها.

واعتبر قاضي محكمة الأسرة بولاية سين شو، أن تجاهل الزوج الرد على رسائل زوجته عبر تطبيق لاين، دليل على أن زواجهما وصل إلى حالة لا يمكن معها تدارك ما فسد بينهما، ومن ثم فإنه من حقها الحصول على الطلاق. وفقا لإذاعة ” بي بي سي ” .

وقال القاضي إن الزوجة ” لين ” استمرت لستة أشهر في إرسال رسائل نصية لزوجها عبر تطبيق لاين، من بينها رسالة وهي في إحدى المستشفيات بعد تعرضها لحادث سيارة.

وأكّد على أن التواصل عبر الإنترنت أصبح منتشرًا إلى حد كبير في الوقت الحالي، وهو ما سوغ استخدامها (رسائل لاين) كدليل، بعد أن كانت تحتاج في الماضي إلى مستندات مدونة على الورق لاستخدامها كدلائل.