وزير إيراني سابق: الخميني المسئول عن أوامر الإعدام بحق 30 ألف سجين - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قال وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي فلاحيان، إن الخميني أمر بإعدام آلاف السجناء السياسيين من دون محاكمة في الثمانينات.

وأكد وزير الاستخبارات الإيراني السابق أن آية الله موسوي تبريزي الذي كان المدعي العام لمحكمة الثورة آنذاك قال إنه لا حاجة إلى المحاكمة لا معنى أن نحاكمهم.

وأشار إلى أن الخميني كان يؤكد دوما أنه يجب قتلهم.

وتأتي تصريحات فلاحيان في وقت تحولت فيه قضية مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 إلى حركة حقوقية دولية تطالب بمحاكمة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في المجازر.

وردا على سؤال بخصوص أن الضحايا في مجزرة العام 1988 كانوا يقضون مدة محكوميتهم، أجاب فلاحيان بالقول إن ” حكم هؤلاء هو الإعدام، وإذا كان هناك حاكم شرع لم يصدر حكم الإعدام فهو قد ارتكب مخالفة.. إذن ليكن في ذاكرتنا جميعا أن حكم المنافق المحارب هو الإعدام، وهذه كانت فتوى الإمام الخميني ” .