 بالفيديو.. وزير الدفاع القطري يعترف بأن بلاده كانت ضد التحالف العربي في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 18

    يوليو

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بالفيديو.. وزير الدفاع القطري يعترف بأن بلاده كانت ضد التحالف العربي في اليمن

بالفيديو.. وزير الدفاع القطري يعترف بأن بلاده كانت ضد التحالف العربي في اليمن
طلال الضوي(صدى):

أكد وزير شؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أن بلاده كانت منذ البداية ضد قوات التحالف العربي، لافتًا إلى أن الدوحة أجبرت على المشاركة فيه.

وأشار العطية في تصريحات لقناة TRT التركية باللغة الإنجليزية، إلى أن بلاده كانت منذ البداية ضد التحالف العربي في اليمن، قائلا: «قطر وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف من قبل السعودية ودول عربية أخرى».

وكشفت تصريحات الوزير القطري المؤامرة القطرية في اليمن ضد قوات التحالف العربي، فيما لم تكن مفاجئة للدول العربية التي تعرف جيدًا أن قطر خانت التحالف الدولي ولم تف بالتزاماتها تجاه الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29903 ] نشر منذ 15 دقيقة

اخزاكم الله يامنافقين ,,

[ عدد التعليقات: 5490 ] نشر منذ 8 دقائق

آبتسم حتى لو تقسى ؛ آلظروف😅
من سحآب آلكون مآ ضآقتْ سماا ؛

كم كفيف .. قلبه آلمبصر ؛ يشوف💖
و كم بصير .. قلبه آلميتْ ؛ عماا ؛

[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 7 دقائق

انقلابيين حوثيون ومدعومين من ايران وخطر على الخليج كله وتقول ضد التحالف وش تنتظر يابقره لين يدخلون بيتك وياخذون اهلك سبايا يالرمه

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