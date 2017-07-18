بالفيديو.. وزير الدفاع القطري يعترف بأن بلاده كانت ضد التحالف العربي في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد وزير شؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أن بلاده كانت منذ البداية ضد قوات التحالف العربي، لافتًا إلى أن الدوحة أجبرت على المشاركة فيه.

وأشار العطية في تصريحات لقناة TRT التركية باللغة الإنجليزية، إلى أن بلاده كانت منذ البداية ضد التحالف العربي في اليمن، قائلا: «قطر وجدت نفسها مجبرة على الانضمام للتحالف من قبل السعودية ودول عربية أخرى».

وكشفت تصريحات الوزير القطري المؤامرة القطرية في اليمن ضد قوات التحالف العربي، فيما لم تكن مفاجئة للدول العربية التي تعرف جيدًا أن قطر خانت التحالف الدولي ولم تف بالتزاماتها تجاه الدول الداعية لمحاربة الإرهاب.