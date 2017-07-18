استحداث وظيفة محققة نسائية خطوة على طريق تمكين المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

لقي طلب مجلس الشورى من النيابة العامة استحداث وظيفة محققة نسائية، استحسان العديد من النساء، حيث أن استحداث جدول بجرائم الوظيفة العامة يتيح التحقيق فيها علي حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة.

واعتبرت المواطنات، أن قرار مجلس الشورى يصب في خانة تمكين المرأة السعودية ومنحها المزيد من الحقوق بعد أن أثبتت كفاءتها في العديد من المجالات.

وأشارت المواطنات إلى أن استحداث وظيفة محققة نسائية يساعد النيابة العامة في إنجاز العديد من القضايا نظرًا لقدرة المحققة على التعامل مع العناصر النسائية والقضايا بشكل أكثر سهولة.

وكان مجلس الشورى قد طالب خلال جلسته اليوم الثلاثاء، بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.