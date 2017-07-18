الشاعر سلمان الشهري: خان العهود وقبله أبوه خوان لين الثقة صارت معاه معدومه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أبهر الشاعر الشاب المهندس سلمان بن زاهر الشهري، حضور حفل افتتاح فعاليات صيف تنومة مطلع الأسبوع الحالي بقصيدة وطنية جديدة، تطرق فيها لجهود ومناقب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله- والترحيب بضيوف وسياح تنومة .

وتناولت القصيدة عدة قضايا أبرزها الأزمة مع قطر وقناة الجزيرة .

وقال الشاعر في قصيدته:

يا الله يا معبود يا عالي الشان * يا منزل عذب المطر من غيومه

يا الواحد الي خالق الإنس والجان * يا من عليك العبد يشكي همومه

أسالك في رحمة وعفو وغفران * وتجيرني غدر الزمان وسهومه

أسرجت من فكري لذا المحفل حصان * لا شافه المغتمّ ينسى غمومه

عليه جزل القاف وإحكام الأوزان * قصيدة عن ما يشين معصومه

من شاعر في يده سيف وله لسان * والشاعر لسانٌ وسيفٌ لقومه

سلام يا حفل ترقبه الأعيان * فيه النشاما حاضرة ومعزومه

وارحب بترحيب ورد وريحان * في كل ضيف ومرحبًا في قدومه

باسم الأهالي والمشايخ والأعيان * حياك وارحب يا محافظ تنومه

ارحب بدار حسنها صار عنوان * بأرض الجنوب الي عليها وسومه

شلالها من راس منعا وعكران * ومن السحب متعصب راس مومه

والطير في الحيفة يغني بالألحان * ورجالها سلم النشاما سلومه

هذي تنومة حيرت كل الأذهان * من حبها والله ما أحد يلومه

تبعث ولاها للملك وسط ديوان * ديوان خط بالمحبة ختومه

ذاك المليك الي به العرب تنصان * يوم أن جسم العرب بانت سقومه

مليكنا حامي حمى العرب سلمان * الي مع العالم وساع كمومه

معه زبون الأوله خطل الأيمان * ولي عهده قاضٍ له لزومه

ولي عهد المملكة طير حوران * ولي عهد ما تراخت عزومه

محمد بن سلمان نبراس الأوطان * على دروب المجد حقق حلومه

رسم لنا رؤية حضارة وعمران * تجعل لنا ما بين الأوطان قومه

متمرس في الحرب ويقود فرسان * ويحقق أحلامه ويردع خصومه

أخواله العجمان والراس ويلان * وسلمان أبوه وله خوال وعمومه

حي الملك سلمان وحي ابن سلمان * في ظلهم حلم البلاد بنرومه

وأميرنا فيصل بنا خير بنيان * وصارت عسير مع المدار ونجومه

ونايبه منصور المكارم والإحسان * صقر وله في جو الأمجاد حومه

والحمد لله دارنا بأمن وأمان * والله رزقه بخير شعب وحكومه

يشع منه النور في صوت الأذان * الله أكبر سلم ليله ويومه

دارٍ نزل بأحضانها خير الأديان * وتحضن رسوله الله وتنشر علومه

داري ديار القبلة ودار الإيمان * دار عن أصحاب الفجور محشومه

حدودنا تبقى على مر الأزمان * محفوظة مصيونة ومحكومه

نضرب بكف الحزم ويثور بركان * وراعي السموم نذوقه من سمومه

يوم الجزيرة تنشر سموم الإخوان * تشعل فتنها لأجل ناس ظلومه

في كل يوم تطلع براس شيطان * وتكذب علينا والحقوق مهضومه

شيطانها الأكبر ظهر كذبه وبان * وما تستره بعد الفضيحة هدومه

خان العهود وقبله أبوه خوان * لين الثقة صارت معاه معدومه

ما تنجب البومة لنا فرخ شيهان * ما تنجب البومة سوى فرخ بومه

ندري عنه ولكل الأقوال برهان * ونعرفه لكن النشاما كتومه

من خاننا يبشر بقوات ميدان * وسيفن بريع في المعادي وسومه

نحمي وطنا كل ما ثار دخان * وأعداؤنا مدحورة ومهزومه

وختامها رسالة تنومه الآن * رسالة بدم الرجال مختومه

تنومة ابني شهر تحت أمر سلمان * ويجددون العهد أهالي تنومه