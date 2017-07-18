الداخلية المصرية: مقتل المسئول عن العمليات الإرهابية فى شمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل قيادى بجماعة بيت المقدس فى تبادل لاطلاق الرصاص مع الشرطة بشمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم، إنه فى إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء والتى كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، توافرت معلومات للأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، تتضمن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد المنازل تحت الإنشاء بشارع العشرين دائرة قسم ثالث العريش وكراً تنظيمياً لإختبائهم ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وتم التعامل مع تلك المعلومات، واستهداف الوكر المشار إليه ” عقب استئذان نيابة أمن الدولة ” وحال اقتراب القوات بادر المذكورين بإطلاق وابل من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها، مما نتج عنه مصرع قيادى تلك المجموعة الهارب ” أحمد حسن أحمد النشو ” اسم حركى غندر المصرى” من مواليد 20/7/1985 شمال سيناء ويقيم بها ش البحر العريش – مدرس، بينما تمكن آخر من الهرب ويجرى حالياً ملاحقته.