⁠⁠⁠⁠⁠" القحطاني " يزور مُصاب الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

” القحطاني ” يزور مُصاب الحد الجنوبي
زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنيّة، اللواء ركن دكتور فهد بن سعيد القحطاني، اليوم الثلاثاء، الجندي مبطي بن سعيد التليدي أحد عناصر الأفواج الأمنية بمنطقة جازان.
ونقل ” القحطاني ” ، تحيات واعتزاز وزير الداخلية بما قدمه ” التليدي ” ، وما يقدمه زملاؤه بالقطاعات الأخرى من بسالة وتضحية على حدود الوطن، وذلك بتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وكان ” التليدي ” قد تعرض للإصابة في الأيام الماضية، أثناء مشاركته مع القوات البرية بالحد الجنوبي.
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