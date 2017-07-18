⁠⁠⁠⁠⁠" القحطاني " يزور مُصاب الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنيّة، اللواء ركن دكتور فهد بن سعيد القحطاني، اليوم الثلاثاء، الجندي مبطي بن سعيد التليدي أحد عناصر الأفواج الأمنية بمنطقة جازان.

ونقل ” القحطاني ” ، تحيات واعتزاز وزير الداخلية بما قدمه ” التليدي ” ، وما يقدمه زملاؤه بالقطاعات الأخرى من بسالة وتضحية على حدود الوطن، وذلك بتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وكان ” التليدي ” قد تعرض للإصابة في الأيام الماضية، أثناء مشاركته مع القوات البرية بالحد الجنوبي.