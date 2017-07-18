إخلاء مقر الأمم المتحدة من الموظفين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طلب أمن مبنى هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، من الموظفين والعاملين علي وجع السرعة مغادرة المبنى بسبب اندلاع حريق محدود.

وذكرت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية، أنه تم إخلاء مقر الأمم المتحدة بعدما أمر أفراد الأمن الموظفين بمغادرة كل المبانى بسبب ” حريق صغير فى المبنى ” .

وقالت الصحيفة، إنه يجرى الآن إجلاء مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، متابعة: ” الأسباب غير واضحة فى الوقت الراهن، يبدو أن هناك حريقا فى المبنى، لكن أمن الأمم المتحدة أكد أن الموظفين سيسمح لهم بالعودة إلى المبانى ” .

واختتمت الصحفية الخبر بقولها: ” لم يبلغ عن أى نشاط غير طبيعى فى محيط حى خليج السلاحف المجاور للمبنى ” .