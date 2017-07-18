جنرال أمريكي: بيونج يانج تمتلك القدرة على ضرب الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

صرح جنرال أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية لديها ” بوضوح ” القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ بالستي عابر للقارات؛ لكن دون أن تتمكن بعد من إصابة أهداف دقيقة.

وكانت بيونج يانج أطلقت بنجاح أول صاروخ عابر للقارات قادر بحسب خبراء على ضرب الأراضي الأمريكية في ألاسكا أو هاواي.

وقال الجنرال بول سيلفا نائب رئيس أركان الجيوش الأمريكية، إنه يشك في قدرة كوريا الشمالية على ضرب الولايات المتحدة بدقة.

وتابع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ” إني موافق مع التقييم القائل أن كوريا الشمالية تتجه بسرعة نحو تطوير قدرة تتعلق بالصواريخ البالستية العابرة للقارات ” ، مضيفًا ” ما يقوله لي الخبراء هو أن الكوريين الشماليين لم يثبتوا بعد القدرة على توجيه والسيطرة على صواريخهم ما سيكون ضروريا ” لضرب الهدف بدقة.