البرغش: النِعم تدوم بالشكر وتزول بالنقم والتأفف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الناصر(صدى):

علق الباحث الاجتماعي عبيد بن عبدالله البرغش على كثرت التعليقات مؤخراً في وسائل شبكات التواصل الاجتماعي عن تأخر الرواتب حتى بات الناس يصورون أنفسهم وكأنهم بلغوا أشد حالات الفقر والحاجة والمسبغة، فنخشى أن يقع علينا مانشكوه من الحاجة والفاقة فعلا ونحن نعيش في أحسن الأحوال وغيرنا من الدول المجاورة يعيشون في نكبات وحروب وجوع وتشريد وتقتيل بلا مستشفيات ولا جامعات ولا مؤسسات ولا رواتب ولا أمن على أوطانهم وأنفسهم وذويهم فلنحمد الله تعالى ونشكره على نِعمه ظاهرها وباطنها قبل أن يحل علينا ماندّعيه من ضيق العيش وكما قيل: البلاء موكول بالمنطق !؟؟.

وأضاف ” البرغش ” أن مثل هذا السلوك يتنافى مع العقل البشري الذي من طبعيته الحكمة والتأني وعدم الأنفة والتأفف والسخرية فعلينا أن نكثر من الحمد والشكر ونتقي الله في النُعم التي لا تعد ولاتحصى ونحن والله في نعم كثيرة وأكبرها نعمة الإسلام والسنة والأمن ورغد العيش والوظيفة والستر والراتب فاللهمّ زدنا ولا تنقصنا وعافنا وأعفو عن تقصيرنا ولا تؤخذانا بما عمل السفهاء منّا.