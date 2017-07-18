⁠⁠⁠⁠⁠الحرس الثوري الإيراني يستعد لحرب ضد كردستان العراق - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

شنت قوات الحرس الثوري الإيراني في كردستان إيران، وقوات التعبئة التابعة له المعروفة باسم الباسيج، حملة تجنيد، تحضيرا لحرب محتملة ضد إقليم كردستان العراق في حال الإعلان عن استقلال الإقليم، بحسب مصادر صحفية.

وأوضح مصدر صحفي أن بعض عناصر الحرس الثوري من الأكراد الإيرانيين أعلنوا عدم استعدادهم للحرب ضد أكراد العراق، إلا أنهم على استعداد للحرب ضد تنظيم داعش.

وتابع: ” بعد أن أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تنظيم استفتاء في 25 سبتمبر المقبل حول استقلال كردستان عن العراق يحاول النظام الإيراني الحيلولة دون ذلك بأي ثمن ” .

ويشكل الأكراد ثالث أكبر قومية في إيران بعد الفرس والأتراك الآذربيجانيين، وينتشرون كأغلبية في ثلاثة أقاليم، وهي كردستان وكرمانشاه وعيلام وكأقلية في آذربيجان الشرقي وخراسان الشمالي وسائر أنحاء إيران، ويبلغ عددهم حسب بعض الإحصاءات حوالي 9 ملايين نسمة.

ومع اقتراب موعد الاستفتاء حول استقلال كردستان العراق، أعرب مختلف المسؤولين الإيرانيين العسكريين والمدنيين عن معارضتهم بشدة لاستقلال كردستان.