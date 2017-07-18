مقتل مسؤول في مجلس تنفيذي ريف حلب الشرقي ‎ - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

لقي مسؤول العلاقات العامة والمصالحة في مجلس مدينة منبج التنفيذي الشيخ شلاش الشلاش، اليوم الثلاثاء، مصرعه متأثرًا بجراح أصيب بها أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته بالمدينة الواقعة في ريف حلب الشرقي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج، ” إن الشيخ شلاش توفي اليوم الثلاثاء في مشفى حلب الجامعي بعد انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سيارته في مدينة منبج ” .

وينحدر الشيح شلاش، من قرية الشيخ يحيى في ريف منبج، ويعتبر أحد وجهاء عشيرة الغنايمة العربية والتي انضم العشرات من أبنائها إلى مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وبعد سيطرة القوات الحكومية السورية على مناطق غرب منبج، وطرد تنظيم داعش أصبح أبز الداعمين للقوات الحكومية ومن بين الأعضاء في مجلس الشعب في مدينة منبج الذين رفعوا العلم السوري في منطقة دوار الكتائب في المدينة.